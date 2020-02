I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mantova, semina il panico armato di ascia: dubbi sulla premeditazione, indagini anche sulla vittima



È previsto per mercoledì l’interrogatorio di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del 29enne nigeriano che ha seminato il panico per le strade di Castiglione delle Stiviere (Mantova) ha colpito una persona con un’ascia, distrutto vetrine e auto e assalito i carabinieri. Non è ancora chiaro se quello del giovane sia stato un gesto folle o un attacco premeditato. I militari indagano anche sulla vittima, un 35enne nordafricano, per capire se tra i due uomini si conoscessero.

