Mara Venier chiede scusa a Irene Grandi mettendosi in ginocchio: “Ho detto una stupidata”



Mara Venier chiede scusa ad Irene Grandi dopo la gaffe che l’ha vista protagonista la scorsa settimana, in cui aveva completamente rimosso la sua partecipazione in gara a Sanremo. La cantante toscana, ospite della puntata di Domenica In del 23 febbraio 2020, non ha potuto far altro che accettare le scuse rivoltegli in ginocchio dalla padrona di casa dello show.

