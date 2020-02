I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Marcella e l’amore per Miriam a C’è posta per te, della madre scriveva: “Sono felice se lo è lei”



Si chiamano Marcella Sposato e Miriam De Crescenzo le due ragazze protagoniste della puntata di C’è posta per te andata in onda il 22 febbraio 2020. Per la compagna, Marcella ha sfidato le convenzioni e la disapprovazione della madre Rosa alla quale è profondamente legata. Nel 2015 su Facebook scriveva: “Se dovete invidiarmi qualcosa, invidiatemi la mamma. La mia felicità dipende dalla sua”.

