Marcellino Pane e Vino, la fiaba popolare che ha commosso il mondo usciva 65 anni fa



Il 24 febbraio 1955, usciva in Spagna la pellicola di Ladislao Vajda che ha commosso il mondo intero. La storia del piccolo Marcellino, ritrovato dai frati di un convento, che stringe amicizia con la statua di Cristo Crocifisso e che vedrà esaudito il suo più grande desiderio è una fiaba popolare che non conosce le leggi del tempo e che, a 65 anni distanza, non ci stancheremmo mai di rivedere.

