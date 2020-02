I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mario Pasalic ribalta la Roma, l’Atalanta vince 2-1 e blinda il quarto posto da Champions



Vittoria in rimonta per l’Atalanta che in casa supera con il risultato di 2-1 la Roma nello scontro diretto per il quarto posto. Sono 6 adesso i punti di vantaggio sui giallorossi, quinti. Zona Champions blindata. Ad aprire le marcature è Dzeko, nella ripresa il pareggio di Palomino e la rete del raddoppio di Pasalic dopo 19″ dal suo ingresso al posto di Zapata.

