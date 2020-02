I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Marko Pjaca, primo gol con l’Anderlecht: la Juventus sorride



Buone notizie per Marko Pjaca che ha ritrovato il sorriso nella sua nuova esperienza in Belgio. L’attaccante croato alla terza presenza con l’Anderlecht ha trovato la via della rete. Una situazione di buon auspicio per il prosieguo della stagione del ragazzo che ora spera di giocare con continuità da titolare.

