Matera, trovato senza vita Giovanni Montesano: era scomparso da cinque giorni



Tragico epilogo per la scomparsa di Giovanni Montesano, l’universitario di cui si erano perse le tracce cinque giorni fa a Matera. Giovanni è stato trovato senza vita in una zona impervia dell’area del torrente gravina da un elicottero dei Vigili del Fuoco. Sconosciuta, in attesa degli esami medico legali, la causa della morte.

