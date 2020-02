I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Matri, attaccante a buon mercato: svincolato dal Brescia, va verso Parma



Alessandro Matri ha detto addio al Brescia in questa sessione invernale di calciomercato e s’è svincolato. Otto presenze con la maglia del Brescia per un totale di 82 minuti in campo. Una decina a partita, pochissimi davvero. Cosa farà adesso l’ex punta di Milan e Juventus? Formalmente entra nella lista dei calciatori che fino al 31 marzo prossimo potranno ancora trovare sistemazione.

