I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Matrimonio in sneakers, sposarsi senza tacchi è il trend più glamour (e comodo) del 2020



Chi ha detto che una sposa debba indossare necessariamente i tacchi a spillo per essere elegante il giorno del matrimonio? La nuova mania è quella di optare per delle più comode sneakers. Sono molti i brand che ne propongono i modelli più svariati e scintillanti: ecco quali scegliere per il 2020.

Continua a leggere



Chi ha detto che una sposa debba indossare necessariamente i tacchi a spillo per essere elegante il giorno del matrimonio? La nuova mania è quella di optare per delle più comode sneakers. Sono molti i brand che ne propongono i modelli più svariati e scintillanti: ecco quali scegliere per il 2020.

Continua a leggere

Continua a leggere