Matteo e Federico Ricci entrambi in gol in Perugia-Spezia, giornata da record per i gemelli



Perugia-Spezia è stata una partita speciale, non solo per il bel tributo dei tifosi di casa a Luciano Gaucci lo storico patron deceduto la scorsa settimana. Nella sfida del Curi, chiusasi con il risultato di 3-0 per gli ospiti hanno infatti trovato la via del gol i gemelli Ricci. Sia Matteo che Federico, compagni di squadra in bianconero, hanno timbrato il cartellino realizzando due calci di rigore. Si tratta di una novità assoluta per i due ragazzi nati nel maggio 1994 che prima d’ora avevano sì segnato nella stessa partita, ma da avversari.

