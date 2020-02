I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Matteo Salvini verso il processo per diffamazione nei confronti di Carola Rackete



Matteo Salvini ora rischia un processo per diffamazione, per aver insultato sui social la comandante della Sea Watch Carola Rackete: il pm Giancarla Serafini, titolare del fascicolo, un paio di settimane fa, ha notificato l’avviso di chiusura dell’inchiesta. Il leader della Lega ha 20 giorni di tempo per presentare memorie difensive o farsi interrogare.

