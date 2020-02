I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Meghan Markle libera di mettere rossetto e smalto: i divieti che non dovrà più rispettare



Il protocollo reale impone rigide regole anche in fatto di bellezza: le donne della royal family infatti devono indossare make up naturali e leggeri, avere i capelli sempre in ordine e la manicure deve essere rigorosamente nude. Regole che a Meghan Markle sono sempre (o quasi) state strette, ma che ora non dovrà più seguire alla lettera.

Continua a leggere



Il protocollo reale impone rigide regole anche in fatto di bellezza: le donne della royal family infatti devono indossare make up naturali e leggeri, avere i capelli sempre in ordine e la manicure deve essere rigorosamente nude. Regole che a Meghan Markle sono sempre (o quasi) state strette, ma che ora non dovrà più seguire alla lettera.

Continua a leggere

Continua a leggere