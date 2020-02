I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Meningite alla scuola Piscicelli, maestra in condizioni preoccupanti. Profilassi per i bambini



Restano ancora preoccupanti le condizioni dell’insegnante della scuola Piscitelli del Vomero che è stata ricoverata nelle scorse ore al Cotugno di Napoli per meningite. L’Asl Napoli 1 ha disposto la profilassi per i “contatti stretti”, ovvero i bambini delle classi in cui insegna la donna, i colleghi e il personale non docente della scuola.

