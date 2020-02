I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Meningite, migliorano livemente le condizioni dell’insegnante della scuola Piscicelli



Migliorano lievemente le condizioni della insegnante della scuola Piscicelli del Vomero ricoverata al Cotugno per meningite. L’ospedale aveva fatto sapere che si trattava di infezione batterica e non virale, non causata da meningococco ma da haemophilus influenzae. L’Asl, dopo la diagnosi, aveva bonificato i locali scolastici.

