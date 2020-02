I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Michelle Hunziker a Silvia Toffanin: “Da ragazzine avevamo fame, tu hai seminato bene”



Michelle Hunziker scrive all’amica Silvia Toffanin, alla quale la lega un’amicizia che dura da quando entrambe erano giovanissime. “Eravamo ragazzine e avevamo la stessa fame” dice la conduttrice di ‘All Together Now’ ricordando i loro esordi “Tu hai seminato bene e sono felice per te come una sorella”.

