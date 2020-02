I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Migranti, 87 persone in mare chiedono aiuto: in 16 sono arrivate a Lampedusa, stanno bene



Ci sono altre 87 persone in pericolo in acque internazionali. L’Sos è stato lanciato da un barcone ad Alarm Phone, il call center per i migranti. Oggi si è appreso che i 16 naufraghi arrivati ieri sera autonomamente a Lampedusa sono gli stessi che ieri avevano chiesto aiuto. Tra loro ci sono due donne in gravidanza e 6 bambini.

