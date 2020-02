I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milan, Boban rivela: “Ibrahimovic giocherà il derby con l’Inter e sarà titolare”



Zlatan Ibrahimovic ce la farà a essere pronto per il derby con l’Inter? A dare la buona notizia della presenza dello svedese è stato Zvonimir Boban: “Credo proprio di sì. Il derby è sempre particolare”. Una bella news per tutti i tifosi rossoneri e per la squadra che ha cambiato marcia in classifica con l’arrivo del calciatore.

