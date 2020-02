I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milan-Genoa a porte chiuse, Romagnoli: “Sentiremo la mancanza dei tifosi, non sarà facile”



Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv della partita di domenica contro il Genoa che si giocherà a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus: “Giocare una partita a porte chiuse a San Siro non è facile. Sarà la mia prima volta, non mi era mai capitato in carriera”.

