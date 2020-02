I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milan, infortunio per Simon Kjaer: problema al flessore della coscia



Simon Kjaer è finito ko per infortunio nel finale di primo tempo di Milan-Torino. Uno stop di natura muscolare per il centrale danese, che ha rimediato un fastidio ai flessori alla coscia sinistra. Pioli si augura di ricevere buone notizie dagli esami strumentali dei prossimi giorni, in vista del tour de force che attende i rossoneri.

