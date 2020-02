I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milan, la rabbia di Maldini: “Non ho mai visto dare un rigore così”



Il dirigente milanista non è riuscito a trattenersi dopo il pareggio di Firenze: “Questo rigore non ci convince e bastava perdere 30 secondi per vedere un episodio che ha cambiato la partita. Il Var va semplificato o chiarito, la non chiamata fa male a tutti. Ha risolto tante cose, però deve essere utilizzato in maniera diversa”.

Continua a leggere



Il dirigente milanista non è riuscito a trattenersi dopo il pareggio di Firenze: “Questo rigore non ci convince e bastava perdere 30 secondi per vedere un episodio che ha cambiato la partita. Il Var va semplificato o chiarito, la non chiamata fa male a tutti. Ha risolto tante cose, però deve essere utilizzato in maniera diversa”.

Continua a leggere

Continua a leggere