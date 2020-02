I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milan, l’esordio incomprensibile per Saelemaekers: “Non ho capito cosa mi ha detto Pioli”



Alexis Jesse Saelemaekers ha esordito con la maglia rossonera contro il Verona (1-1) a San Siro. Un debutto inaspettato che ha messo il belga in difficoltà per l’emozione: “Quando Pioli mi ha dato istruzioni in italiano non ho capito. Il mio obiettivo principale è diventare titolare subito. Il derby? Lukaku mi ha già chiamato”

