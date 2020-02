I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milan, Pioli polemico: “Il rigore? Non c’era, accadono degli episodi strani…”



Stefano Pioli non ci sta, l’amarezza per la vittoria sfumata al 90′ ha più che irritato il tecnico milanista: “Il VAR non ha aiutato l’arbitro, ma si vede benissimo che Romagnoli non tocca Cutrone. Sono episodi che non possiamo controllare, poi ci sono i nostri errori: sono mancati equilibri, ci siamo sentiti troppo sicuri”

