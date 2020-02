I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milan, Pioli: “Possiamo dimostrare di non essere da meno della Juventus”



A pochi giorni dal ko nel derby contro l’Inter, il Milan torna in campo contro la Juventus. Un’altra prova del nove per la squadra di Pioli, che spera di riscattarsi, per continuare la corsa a quello che è a tutti gli effetti un obiettivo concreto, ovvero la Coppa Italia. Davanti ai microfoni il tecnico rossonero non ha nascosto le difficoltà del momento di una formazione uscita con le “ossa rotte” dalla stracittadina, ma pronta a riscattarsi contro quella che ha definito come la “migliore squadra d’Italia”

