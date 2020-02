I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milan-Torino, Musacchio si rifiuta di entrare: cosa è successo



Episodio destinato a far discutere in Milan-Torino, con protagonista Mateo Musacchio. Il difensore argentino spedito inizialmente in panchina da Stefano Pioli, si sarebbe poi rifiutato di subentrare all’infortunato Kjaer per un presunto fastidio al polpaccio. Il tecnico a quel punto ha gettato nella mischia Gabbia.

