Milan, ufficiale il rinnovo di Matteo Gabbia fino al 2024



La società rossonera ha ufficializzato in una nota il rinnovo del contratto di Matteo Gabbia, promettente difensore classe 1999 che in questa stagione ha collezionato le prime presenze in prima squadra. Grande entusiasmo per il calciatore sui social: “La storia continua, un grazie speciale alla mia famiglia per il supporto e alla società per la fiducia! Sono Onorato”

