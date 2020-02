I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, aggredisce una donna incinta e lancia un sasso contro un bus: paura in stazione Centrale



Un ragazzo di 20 anni ha aggredito una donna incinta lanciandole una scarpa in faccia, per poi scagliare un sampietrino contro un bus navetta per Malpensa. È successo a Milano, in zona stazione Centrale, nel pomeriggio di venerdì 31 gennaio. Fermato dalla polizia locale dopo aver tentato di aggredire il conducente del bus con una trave di legno, il giovane ha cercato di autolesionarsi ed è stato sottoposto a un Tso.

