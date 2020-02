I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, anziani e giovani diventano coinquilini grazie al progetto “Prendi in casa uno studente”



Due coinquiline, Gina e Sofia, che da circa cinque mesi condividono un appartamento in via Padova a Milano: la loro convivenza è iniziata grazie al progetto “Prendi in casa uno studente” promosso dall’associazione MeglioMilano nell’ambito del progetto Milano 2035, con il contributo di Fondazione Cariplo che dà la possibilità agli studenti fuorisede di accedere a prezzi agevolati a stanze singole in appartamenti di proprietà di anziani autosufficienti: “Un modo per aiutarsi a vicenda”, spiegano Gina e Sofia che non sembrano affatto notare i 50 anni di differenza che le separano.

