Milano, approvato il Nuovo regolamento per la tutela degli animali: tutte le novità



È stato approvato dal Consiglio comunale di Milano il nuovo Regolamento per il benessere e la tutela degli animali: tante le novità previste discusse nelle scorse settimane. A partire dal patentino obbligatorio per gli proprietari di cani ritenuti pericolosi, passando per le multe per i “padroni incivili” che non raccolto gli escrementi dei propri animali fino al divieto di utilizzo del collare a strozzo.

