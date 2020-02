I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, avvocatessa accoltellata nel suo studio: un pensionato indagato per tentato omicidio



Un pensionato 73enne di Abbiategrasso, vicino Milano, è indagato per il tentato omicidio di Paola Marioni, l’avvocatessa che nel luglio del 2017 venne accoltellata nel suo studio in zona Porta Romana, a Milano. Il legale dell’indagato si dice però sicuro dell’innocenza del suo assistito, nei cui confronti non sono state disposte misure cautelari.

