I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, bimbo di 4 anni investito da una moto sulle strisce: caccia al pirata della strada



Un bambino di 4 anni è stato investito sulle strisce pedonali da una motocicletta, il cui conducente si è poi dato alla fuga subito dopo l’impatto: l’incidente questo pomeriggio in corso San Gottardo. Il bimbo è stato soccorso dall’Areu e portato in codice giallo al Policlinico: il piccolo non è in pericolo di vita.

Continua a leggere



Un bambino di 4 anni è stato investito sulle strisce pedonali da una motocicletta, il cui conducente si è poi dato alla fuga subito dopo l’impatto: l’incidente questo pomeriggio in corso San Gottardo. Il bimbo è stato soccorso dall’Areu e portato in codice giallo al Policlinico: il piccolo non è in pericolo di vita.

Continua a leggere

Continua a leggere