Milano, bimbo di 4 anni investito da una moto sulle strisce: si costituisce il pirata della strada



Si è presentato alla polizia locale cinque giorni dopo l’incidente, spiegando di essere scappato per paura. È un ragazzo di 18 anni il motociclista che lo scorso 14 febbraio ha investito un bambino di 4 anni sulle strisce pedonali in via Gentilino a Milano. È stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso.

