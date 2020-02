I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, corpi nudi e insanguinati: protesta choc degli animalisti contro la Settimana della moda



Corpi nudi e insanguinati distesi in piazza San Babila, nel pieno centro di Milano. È la protesta messa in scena dagli attivisti dell’associazione animalista Iene Vegane in vista della Settimana della moda, che inizia il 18 febbraio, per denunciare che “ogni anno nel settore della pelletteria mondiale vengono uccisi e macellati oltre 1 miliardo di animali”.

