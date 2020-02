I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, disabile cerca di salire sul filobus e riceve una pioggia di insulti: “Che ci fai in giro?”



Una donna di 67 anni, Graziella, con una disabilità del cento per cento che la costringe in carrozzina, è stata insultata mentre saliva sul filobus della 90 a Milano. “Disabile di m…”, “Cosa ci fai in giro?”. Sarebbero queste alcune delle frasi rivoltele, rea – a dire degli altri passeggeri – di stargli facendo perdere tempo. L’accesso al mezzo per i portatori di handicap in carrozzina, infatti, avviene con l’ausilio di una pedana che richiede l’intervento manuale dell’autista. Il conducente è stato l’unico a difenderla.

Continua a leggere



Una donna di 67 anni, Graziella, con una disabilità del cento per cento che la costringe in carrozzina, è stata insultata mentre saliva sul filobus della 90 a Milano. “Disabile di m…”, “Cosa ci fai in giro?”. Sarebbero queste alcune delle frasi rivoltele, rea – a dire degli altri passeggeri – di stargli facendo perdere tempo. L’accesso al mezzo per i portatori di handicap in carrozzina, infatti, avviene con l’ausilio di una pedana che richiede l’intervento manuale dell’autista. Il conducente è stato l’unico a difenderla.

Continua a leggere

Continua a leggere