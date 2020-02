I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, domenica senza auto contro lo smog: tutti in bici e a piedi, la Lega protesta con il calesse



Milano ha vissuto una giornata senza auto, con le strade semi deserte per il blocco del traffico deciso dal sindaco Beppe Sala. Parecchie automobili hanno circolato comunque “grazie” alle numerose deroghe previste, ma i milanesi hanno potuto godersi una giornata di sole girando per la città a piedi, in bicicletta o in monopattino. La Lega, per protesta contro il blocco, ha sfilato su un calesse bianco trainato da due cavalli.

