Milano, dopo il maxi rogo di rifiuti altro incendio in via Chiasserini: a fuoco uno sfasciacarrozze



Un altro incendio in via Chiasserini dopo il maxi rogo del 2018 al deposito di rifiuti della Ipb Italia. Ieri sera le fiamme sono divampate in uno sfasciacarrozze, provocando una densa nube di fumo che ha spaventato i residenti. Tre squadre dei vigili del fuoco hanno spento il rogo: non si segnalano feriti né intossicati.

