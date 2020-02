I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, incidente tra suv e moto in viale Campania: centauro lotta tra la vita e la morte



È in condizioni gravissime il centauro che in sella alla sua moto si è scontrato nel pomeriggio di oggi a Milano con un suv: trasportato d’urgenza al Niguarda dai soccorritori giunti sul posto lotta ora tra la vita e la morte. L’incidente è avvenuto in viale Campania e sul posto sono accorsi anche gli agenti della locale per i rilievi.

