I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, l’assessore Maran e il problema degli affitti brevi: “Ci possiamo ancora permettere Airbnb?”



“Possiamo ancora permettere di far affittare a turisti oltre 10mila alloggi?”. La domanda dell’assessore milanese Pierfrancesco Maran ha scatenato il dibattito sul ruolo delle piattaforme per gli affitti brevi, come AirBnb, sempre più scelte dai proprietari di casa milanesi. “Fa più concorrenza agli appartamenti in affitto, alzando i prezzi, piuttosto che agli hotel”, ha sottolineato Maran. La sua riflessione ha scatenato un dibattito con centinaia di commenti, tra chi si dice d’accordo con lui e chi sposta l’attenzione sul problema degli inquilini morosi e sulla libertà dei proprietari.

Continua a leggere



“Possiamo ancora permettere di far affittare a turisti oltre 10mila alloggi?”. La domanda dell’assessore milanese Pierfrancesco Maran ha scatenato il dibattito sul ruolo delle piattaforme per gli affitti brevi, come AirBnb, sempre più scelte dai proprietari di casa milanesi. “Fa più concorrenza agli appartamenti in affitto, alzando i prezzi, piuttosto che agli hotel”, ha sottolineato Maran. La sua riflessione ha scatenato un dibattito con centinaia di commenti, tra chi si dice d’accordo con lui e chi sposta l’attenzione sul problema degli inquilini morosi e sulla libertà dei proprietari.

Continua a leggere

Continua a leggere