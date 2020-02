I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, l’indagato per il tentato omicidio di Paola Marioni: “Non la conosco, non sono stato io”



Ha dato la sua versione dei fatti l’uomo indagato per il tentato omicidio dell’avvocato Paola Marioni, accoltellata nel suo studio di Milano il 20 luglio 2017. In un’intervista alla trasmissione “Iceberg Lombardia” di Telelombardia, il pensionato di 73 anni di Abbiategrasso – denunciato da un conoscente che lo ha identificato come la persone ripresa dalle telecamere di sorveglianza la sera dell’aggressione – si è difeso e ha sostenuto la sua innocenza: “Non sono assolutamente io, non so chi sia lei”.

Continua a leggere



Ha dato la sua versione dei fatti l’uomo indagato per il tentato omicidio dell’avvocato Paola Marioni, accoltellata nel suo studio di Milano il 20 luglio 2017. In un’intervista alla trasmissione “Iceberg Lombardia” di Telelombardia, il pensionato di 73 anni di Abbiategrasso – denunciato da un conoscente che lo ha identificato come la persone ripresa dalle telecamere di sorveglianza la sera dell’aggressione – si è difeso e ha sostenuto la sua innocenza: “Non sono assolutamente io, non so chi sia lei”.

Continua a leggere

Continua a leggere