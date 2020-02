I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, morto Fabio Guidoni: allenatore di basket, allenò la Geas dei record



È morto all’età di 77 anni Fabio Guidoni, uomo di basket a 360 gradi ricordato soprattutto per gli storici risultati raggiunti sulla panchina della Geas di Sesto San Giovanni. Sarà ricordato soprattutto per il traguardo conseguito alla guida tecnica della Geas nel 1978, quando la squadra di Sesto fu la prima società femminile di sport di squadra in Italia a laurearsi campione d’europa.

Continua a leggere



È morto all’età di 77 anni Fabio Guidoni, uomo di basket a 360 gradi ricordato soprattutto per gli storici risultati raggiunti sulla panchina della Geas di Sesto San Giovanni. Sarà ricordato soprattutto per il traguardo conseguito alla guida tecnica della Geas nel 1978, quando la squadra di Sesto fu la prima società femminile di sport di squadra in Italia a laurearsi campione d’europa.

Continua a leggere

Continua a leggere