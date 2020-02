I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Milano non si ferma”: il video di incoraggiamento contro il coronavirus diventa virale



È diventato virale in poche ore un video di incoraggiamento per il capoluogo lombardo e tutta l’Italia nei giorni dell’emergenza Coronavirus. Lo spot è stato pubblicato dal sindaco Giuseppe Sala su Facebook e trasmesso su diversi canali televisivi. “Milioni di abitanti, facciamo miracoli ogni giorno, abbiamo ritmi impensabili ogni giorno, portiamo a casa risultati importanti ogni giorno perché non abbiamo paura. Milano non si ferma”, è il messaggio accompagnato dall’hashtag #milanononsiferma.

