Milano, prima un incidente stradale e poi la rapina: notte da incubo per un ragazzo 26enne



Notte da incubo per un ragazzo di 26 anni a Milano. Il giovane è prima rimasto coinvolto in un incidente stradale e poi è stato aggredito e rapinato. È successo in viale Monte Grappa, dove quattro persone non ancora identificate, a bordo della vettura che si è scontrata con quella del 26enne, hanno sottratto circa quattrocento euro all’altro automobilista coinvolto nel sinistro e poi lo hanno rapinato dello smartphone. Sul caso indaga la polizia di Stato.

