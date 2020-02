I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, ragazzo di 19 anni investito da un’auto sui Navigli: caccia al pirata della strada



Incidente nella notte in via Ludovico il Moro, lungo il Naviglio grande di Milano. Un ragazzo di 19 anni è stato investito da un’auto, il cui conducente è poi fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. Il giovane ha riportato un trauma cranico ed è finito in codice giallo in ospedale. La polizia locale è sulle tracce del pirata della strada.

