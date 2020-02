I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, sequestro di merce per 20mila euro al mercato di viale Puglie: prodotti rubati



Un sequestro di merce per oltre 20mila euro è stato effettuato dalla polizia locale di Milano nel mercato di viale Puglie: si tratta di prodotti alimentari, capi d’abbigliamento, trucchi e integratori alimentari frutto di furti avvenuti in supermercati e catene commerciali. Gli agenti hanno effettuato sanzioni per un totale di 7.000 euro.

