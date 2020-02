I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, trovato un cadavere nella cantina di un condominio in viale Molise: è un clochard di 52 anni



Alcuni operai impegnati in lavori di manutenzioni nelle cantine di un condominio di viale Molise, a Milano, hanno trovato il corpo senza vita di un uomo. Si tratta di un clochard algerino di 52 anni, forse morto per cause naturali. Si trovava sopra un materasso che era diventato probabilmente il suo giaciglio abituale.

Continua a leggere



Alcuni operai impegnati in lavori di manutenzioni nelle cantine di un condominio di viale Molise, a Milano, hanno trovato il corpo senza vita di un uomo. Si tratta di un clochard algerino di 52 anni, forse morto per cause naturali. Si trovava sopra un materasso che era diventato probabilmente il suo giaciglio abituale.

Continua a leggere

Continua a leggere