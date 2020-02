I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, un uomo di 58 anni ricoverato in coma dopo un terribile schianto in moto



Grave incidente questa mattina a Milano, in via Porro Lambertenghi. Un uomo di 58 anni, in sella alla sua moto, è scivolato per cause da accertare battendo con violenza contro l’asfalto. Soccorso dall’equipaggio di un’ambulanza, è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano: è in coma.

