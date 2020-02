I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, uomo accoltellato durante una rissa: squarcio dall’orecchio alla schiena, è grave



Due aggressioni diverse in zona Porta Venezia: tre i feriti, uno grave al Policlinico. Ha una ferita da taglio dal collo alla schiena. Ferito anche l’aggressore, in codice giallo al Fatebenefratelli per i colpi ricevuti sul viso durante la lite. Un altro, giovanissimo, è stato ferito da un coccio di bottiglia poco distante.

