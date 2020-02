I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milla Jovovich ancora mamma, nata la terza figlia dell’attrice dopo l’aborto



Terzo bebè per la diva di Resident Evil dal marito, il regista cinematografico Paul W. S. Anderson. Dopo le figlie Ever, 11 anni, e Dashiel, 4, la Jovovich ha messo al mondo un’altra femminuccia di nome Osian. Una gioia immensa per la coppia, dopo un’interruzione di gravidanza d’urgenza subita qualche anno fa.

