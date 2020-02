I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mino Raiola attacca Solskjaer: “È frustrato, Paul Pogba non è di sua proprietà”



Il futuro di Pogba finisce al centro di un battibecco tra il suo agente Mino Raiola e il manager del Manchester United Solskjaer. Parole al vetriolo da parte del procuratore: “Paul non è mio e di sicuro nemmeno di proprietà di Solskjaer. Paul è di Paul. Non puoi possedere un essere umano già da tempo sia in Inghilterra che altrove”

