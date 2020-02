I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Miriam Leone è fidanzata con il musicista Paolo Cerullo”, ma è mistero sul volto dell’uomo



L’attrice siciliana, da sempre molto discreta riguardo la sua vita privata, è stata paparazzata dalla rivista Chi che ha raccontato dettagli inediti sulla sua storia d’amore. Il nuovo compagno di Miriam Leone sarebbe Paolo Cerullo, musicista e performer. Gli scatti l’hanno immortalata mentre saliva a casa sua a Milano, durante la Fashion Week. In passato l’attrice ha avuto una storia con il tastierista dei Subsonica, poi con l’attore ed ex modello Matteo Martari, conosciuto sul set di ‘Non uccidere’. Nel 2008, raccontava di aver partecipato a Miss Italia, per il suo desiderio di rivalsa dopo un tradimento.

