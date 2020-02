I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Modena: lei lo lascia, lui la picchia e diffonde sui social le sue foto intime



Un 36enne di Carpi è stato arrestato per aver diffuso immagini intime della ex fidanzata, che da tempo affliggeva con atti persecutori, arrivando anche a picchiarla in più occasioni. L’uomo deve rispondere delle accuse di atti persecutori, lesioni aggravate e continuate, nonché diffusione illecita di immagini e video a sfondo sessuale.

